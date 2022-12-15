На Харківщині працівник телеканалу малював листівки із Z і прапором РФ (фото)

Художник-постановник одного з телеканалів Харківщини виготовляв у себе вдома листівки із загарбницьким символом Z та російським триколором.

Макети листівок 61-річний чоловік відправляв доньці, яка проживає в РФ, розповіли в пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Також колаборант зберігав у себе вдома радянську, антиукраїнську літературу та книгу Януковича.

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Обвинувальний акт щодо харків’янина за фактом здійснення за попередньою змовою групою осіб інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресоркою, спрямованої на її підтримку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України), направлено до суду.



Фото: Харківська облпрокуратура