Житель Чугуевщины убеждал односельчан, что «обстреливают исключительно ВСУ»

34-летний житель села Новоалександровка Чугуевского района Харьковской области склонял односельчан поддерживать действия РФ.

Коллаборант публично высказывался о правильности и правомерности распространения суверенитета России на территории Украины и одобрял действия Путина. Также он убеждал односельчан, что только украинские военные обстреливают мирное население, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).