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Житель Чугуевщины убеждал односельчан, что «обстреливают исключительно ВСУ»

Происшествия 20:01   19.12.2022
Елена Нагорная
Житель Чугуевщины убеждал односельчан, что «обстреливают исключительно ВСУ» Фото: Харьковская облпрокуратура

34-летний житель села Новоалександровка Чугуевского района Харьковской области склонял односельчан поддерживать действия РФ.

Коллаборант публично высказывался о правильности и правомерности распространения суверенитета России на территории Украины и одобрял действия Путина. Также он убеждал односельчан, что только украинские военные обстреливают мирное население, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 20:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летний житель села Новоалександровка Чугуевского района Харьковской области склонял односельчан поддерживать действия РФ.".