Житель Чугуевщины убеждал односельчан, что «обстреливают исключительно ВСУ»
Фото: Харьковская облпрокуратура
34-летний житель села Новоалександровка Чугуевского района Харьковской области склонял односельчан поддерживать действия РФ.
Коллаборант публично высказывался о правильности и правомерности распространения суверенитета России на территории Украины и одобрял действия Путина. Также он убеждал односельчан, что только украинские военные обстреливают мирное население, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летний житель села Новоалександровка Чугуевского района Харьковской области склонял односельчан поддерживать действия РФ.".