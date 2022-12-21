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Директор Палацу культури в Боровій складав списки українських книг на знищення

Події 19:45   21.12.2022
Елена Нагорная
Директор Палацу культури в Боровій складав списки українських книг на знищення

В Ізюмському районі Харківської області викрили колаборанта, який складав списки на знищення української літератури та агітував співпрацювати з окупантами.

33-річний мешканець селища Борова, обіймаючи посаду директора Палацу культури, агітував підлеглих підтримувати нову “владу”, розповіли у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Крім того, колаборант складав списки української літератури для її списання та знищення. Він також брав активну участь у підготовці до Дня прапора РФ.

Чоловікові повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 19:45;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі Харківської області викрили колаборанта, який складав списки на знищення української літератури та агітував співпрацювати з окупантами.".