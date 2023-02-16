Колаборантка на Харківщині організовувала оформлення паспортів рф
Колаборантка очолила «міграційну службу» під час окупації Вовчанська, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Жінка була головним спеціалістом Вовчанського районного сектору ГУ ДМС України в Харківській області, але перейшла на бік ворога. Наприкінці травня 2022 року вона обійняла посаду «в. о. начальника міграційної служби» в окупованому м. Вовчанськ, а через декілька тижнів стала «начальником».
Колаборантка приймала документи для оформлення громадянства рф, серед яких і згода неповнолітніх осіб у віці від 14 до 18 років.
Зрадниця керувала підлеглими, які перекладали документи російською, розглядала звернення, пов’язаних з отриманням російського громадянства за скороченою процедурою.
На початку вересня 2022 року жінка разом з окупантами втекла на територію рф.
Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 32-річній жінці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 14:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колаборантка очолила «міграційну службу» під час окупації Вовчанська, повідомила Харківська обласна прокуратура.".