Колаборантка на Харківщині організовувала оформлення паспортів рф

Колаборантка очолила «міграційну службу» під час окупації Вовчанська, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Жінка була головним спеціалістом Вовчанського районного сектору ГУ ДМС України в Харківській області, але перейшла на бік ворога. Наприкінці травня 2022 року вона обійняла посаду «в. о. начальника міграційної служби» в окупованому м. Вовчанськ, а через декілька тижнів стала «начальником».

Колаборантка приймала документи для оформлення громадянства рф, серед яких і згода неповнолітніх осіб у віці від 14 до 18 років.

Зрадниця керувала підлеглими, які перекладали документи російською, розглядала звернення, пов’язаних з отриманням російського громадянства за скороченою процедурою.

На початку вересня 2022 року жінка разом з окупантами втекла на територію рф.

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 32-річній жінці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області.