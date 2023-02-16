Live
  • Четвер 16.02.2023
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🟢

Колаборантка на Харківщині організовувала оформлення паспортів рф

Суспільство 14:28   16.02.2023
Оксана Якушко
Колаборантка на Харківщині організовувала оформлення паспортів рф

Колаборантка очолила «міграційну службу» під час окупації Вовчанська, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Жінка була головним спеціалістом Вовчанського районного сектору ГУ ДМС України в Харківській області, але перейшла на бік ворога. Наприкінці травня 2022 року вона обійняла посаду «в. о. начальника міграційної служби» в окупованому м. Вовчанськ, а через декілька тижнів стала «начальником».

Колаборантка приймала документи для оформлення громадянства рф, серед яких і згода неповнолітніх осіб у віці від 14 до 18 років.

Зрадниця керувала підлеглими, які перекладали документи російською, розглядала звернення, пов’язаних з отриманням російського громадянства за скороченою процедурою.

На початку вересня 2022 року жінка разом з окупантами втекла на територію рф.

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 32-річній жінці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області.

Читайте також: Забирав майно у патріотів. На Харківщині засудять 61-річного колаборанта

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

12:35
У Харкові суд зобов’язав ділків повернути місту землі вартістю 132 млн гривень
11:55
Російська авіація вдарила по Харківщині – інформація Синєгубова
10:00
На Харківщині підприємиця очолила медслужбу окупантів
20:52
Колаборантка з Балаклії, яка стала “начальницею”, отримала підозру
15:47
На Харківщині прокуратура повідомила судді-зраднику про підозру

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Колаборантка на Харківщині організовувала оформлення паспортів рф»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 14:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колаборантка очолила «міграційну службу» під час окупації Вовчанська, повідомила Харківська обласна прокуратура.".