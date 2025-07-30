Землю на Харьковщине отобрали у граждан РФ, получивших наследство
Семь граждан РФ унаследовали землю в Изюмском районе, но в течение года не оформили ее должным образом. В связи с этим участки конфисковали, сообщила прокуратура.
«В ходе мониторинга соблюдения требований законодательства установлено, что семь граждан рф, унаследовавших землю в Изюмском районе, в течение года так и не осуществили ее отчуждение. Прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области обратились в суд с исковыми заявлениями о принудительной конфискации этих участков. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры», — проинформировала пресс-служба ведомства.
Там уточнили, что, по Земельному кодексу Украины, иностранцы и лица без гражданства, получив в наследство земельные участки сельхозназначения, обязаны в течение года их отчуждать. Если они этого не делают, землю конфискуют через суд. В целом, исполняя семь судебных решений, у граждан РФ изъяли 12 участков земли общей площадью 27 га.
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«Возвращение этих земель государству — не только юридическое восстановление справедливости, но и четкий сигнал: Украина системно устраняет последствия скрытого присутствия государства-агрессора в важных сферах, в частности, владения землей», — подчеркнули прокуроры.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гражданство, земля, конфискация, прокуратура, Россия, рф, суд;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 14:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь граждан РФ унаследовали землю в Изюмском районе, но в течение года не оформили ее должным образом. В связи с этим участки конфисковали, сообщила прокуратура".