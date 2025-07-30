Землю на Харьковщине отобрали у граждан РФ, получивших наследство

Семь граждан РФ унаследовали землю в Изюмском районе, но в течение года не оформили ее должным образом. В связи с этим участки конфисковали, сообщила прокуратура.

«В ходе мониторинга соблюдения требований законодательства установлено, что семь граждан рф, унаследовавших землю в Изюмском районе, в течение года так и не осуществили ее отчуждение. Прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области обратились в суд с исковыми заявлениями о принудительной конфискации этих участков. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры», — проинформировала пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что, по Земельному кодексу Украины, иностранцы и лица без гражданства, получив в наследство земельные участки сельхозназначения, обязаны в течение года их отчуждать. Если они этого не делают, землю конфискуют через суд. В целом, исполняя семь судебных решений, у граждан РФ изъяли 12 участков земли общей площадью 27 га.

«Возвращение этих земель государству — не только юридическое восстановление справедливости, но и четкий сигнал: Украина системно устраняет последствия скрытого присутствия государства-агрессора в важных сферах, в частности, владения землей», — подчеркнули прокуроры.