Землю на Харківщині відібрали в громадян РФ, які отримали спадщину
Семеро громадян РФ успадкували землю в Ізюмському районі, але протягом року не оформили її належним чином. У зв’язку із цим ділянки конфіскували, повідомила прокуратура.
“У ході моніторингу дотримання вимог законодавства встановлено, що 7 громадян рф, які успадкували землю в Ізюмському районі, упродовж року так і не здійснили її відчуження. Прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області звернулися до суду із позовними заявами про примусову конфіскацію цих ділянок. Суд повністю задовольнив вимоги прокуратури”, – поінформувала пресслужба відомства.
Там уточнили, що, за Земельним кодексом України, іноземці та особи без громадянства, отримавши у спадок земельні ділянки сільгосппризначення, зобов’язані протягом року їх відчужувати. Якщо вони цього не роблять, землю конфіскують через суд. Загалом, виконуючи сім судових рішень, у громадян РФ вилучили 12 ділянок землі загальною площею 27 га.
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“Повернення цих земель державі — не лише юридичне відновлення справедливості, а й чіткий сигнал: Україна системно усуває наслідки прихованої присутності держави-агресора у важливих сферах, зокрема — володіння землею”, – наголосили прокурори.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гражданство, земля, конфискация, прокуратура, Россия, рф, суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 14:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Семеро громадян РФ успадкували землю в Ізюмському районі, але протягом року не оформили її належним чином. У зв’язку із цим ділянки конфіскували, повідомила прокуратура".