Землю на Харківщині відібрали в громадян РФ, які отримали спадщину

Семеро громадян РФ успадкували землю в Ізюмському районі, але протягом року не оформили її належним чином. У зв’язку із цим ділянки конфіскували, повідомила прокуратура.

“У ході моніторингу дотримання вимог законодавства встановлено, що 7 громадян рф, які успадкували землю в Ізюмському районі, упродовж року так і не здійснили її відчуження. Прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області звернулися до суду із позовними заявами про примусову конфіскацію цих ділянок. Суд повністю задовольнив вимоги прокуратури”, – поінформувала пресслужба відомства.

Там уточнили, що, за Земельним кодексом України, іноземці та особи без громадянства, отримавши у спадок земельні ділянки сільгосппризначення, зобов’язані протягом року їх відчужувати. Якщо вони цього не роблять, землю конфіскують через суд. Загалом, виконуючи сім судових рішень, у громадян РФ вилучили 12 ділянок землі загальною площею 27 га.

“Повернення цих земель державі — не лише юридичне відновлення справедливості, а й чіткий сигнал: Україна системно усуває наслідки прихованої присутності держави-агресора у важливих сферах, зокрема — володіння землею”, – наголосили прокурори.