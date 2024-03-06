Медведчук пытается вернуть гражданство Украины и мандат: как идут суды

Обвиняемый в госизмене и обменянный Путиным на самых ценных пленных — командиров героической обороны Мариуполя и «Азовстали» — Виктор Медведчук считает себя не только гражданином Украины, но и народным депутатом.

Об этом свидетельствуют иски, обильно поданные Медведчуком и его адвокатами в Верховный Суд Украины. Еще 20 февраля 2023-го Медведчук обратился в Верховный Суд, требуя вернуть ему гражданство Украины, сообщает в журналистском расследовании hromadske. Кум Путина считает, что указ Президента Украины Владимира Зеленского о лишении его гражданства был «незаконным, безосновательным, произвольным и принятым с нарушением норм Конституции Украины». Суд открыл производство по этому делу в марте 2023-го. Заседания продолжаются, а адвокаты Медведчука Алексей Калинников и Светлана Савченко отказались говорить с журналистами.

«Судя по постановлениям Верховного Суда, содержащимся в судебном реестре, сначала Медведчук судился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впоследствии третьими лицами по делу привлекли СБУ и Государственную миграционную службу», — отметили журналисты.

СБУ уже ходатайствовала о закрытии дела. Источники hromadske считают, что при лишении Медведчука гражданства использовали тот факт, что он обладает паспортом РФ. Кроме того, обменяв Медведчука на военнопленных РФ признала его статус на уровне военнопленного. Также у СБУ были и очевидные для всех доводы о том, что бывший нардеп перешел на сторону государства-агрессора, поддерживал вторжение РФ в Украину и так далее. Тем не менее 25 января 2024 года Верховный Суд отказал СБУ закрыть дело и постановил истребовать в СБУ копии материалов о потере гражданства Украины Виктором Медведчуком.

От возвращения гражданства, вокруг которого крутится основная интрига, зависит и реализация дальнейших «хотелок» Медведчука: а именно — вернуть себе мандат и собственность, которая оказалась под санкциями СНБО. За мандат он также судится в Верховном Суде — сейчас разбирательство приостановили до вынесения решения о гражданстве. Суд по делу о снятии санкций продолжается с 29 с декабря 2022 года. Пока что единственное, что наверняка не удалось Медведчуку, — это восстановить свое адвокатское свидетельство. В феврале 2024 года Киевский окружной административный суд ему в этом отказал.

А пока в Украине идут суды, не гражданин Медведчук продолжает находиться на территории государства, которое ежедневно запускает по его Родине ракеты и «шахеды». Обвиняемый в госизмене бывший нардеп создал в РФ так называемое «политическое движение» с названием «Другая Украина», которое активно помогает российской пропаганде.