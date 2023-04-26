Обиделся за Медведчука. Путин решил начать войну за год до вторжения

Владимир Путин начал полномасштабную войну с Украиной из-за личных обид, в том числе и на президента Владимира Зеленского, и желания отомстить. Решения о военной агрессии окончательно созрело после отключения телеканалов Виктора Медведчука, кума Путина, в феврале-марте 2021 года.

Об этом говорится в расследовании российского издания «Вёрстка» со ссылкой на бывших и действующих чиновников в российской власти.

В феврале 2021 года СНБО Украины ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и их владельца, соратника Медведчука, Козака. Каналам запретили вещание. В Офисе президента тогда пояснили, что «112 Украина», NewsOne, ZiK используются, на их взгляд, как «инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Санкции коснулись и лично Медведчука, которого вместе с женой включили в список расследования СБУ о финансировании терроризма.

Три источника в окружении российского президента подтвердили, что именно эта история с уничтожением информационного ресурса Медведчука и тем, что его начали «кошмарить», стала последней каплей в принятии Путиным решения о подготовке к военной операции. К инструментам «мягкой силы» в Кремле решили больше не прибегать.

«Наезд, когда у него отобрали телевидение и партию стали фигачить, — это прям сильно завело Путина, — рассказывает один из давних знакомых российского президента. — Он воспринял это как личный выпад. Существование Медведчука и его каналов — это был как мостик и надежда как-то ситуацию решить политическими методами. И вдруг Украина пошла на эскалацию. Ах, вы на эскалацию решили пойти? Не поняли, с кем дело имеете?»

На решение Путина повлиял и сам Медведчук, который регулярно рассказывал российскому президенту о большой поддержке его лично и пророссийских настроениях в Украине. «Он рассказывал сказки, осваивал эти деньги, которые ему платили за организацию политического сопротивления, и не верил, что кто-нибудь когда-нибудь проверит, — вспоминает источник, близкий к администрации президента. — Рассказывал про лояльность территории, тупо вводя в заблуждение Путина».

Путин всерьёз рассчитывал на поддержку населения по всей стране, о которой ему рассказывал доверенный кум.

Решение о подготовке к операции приняли в конце февраля — начале марта 2021 года, за год до войны. Уже в апреле у границ Украины состоялись первые угрожающие учения.

Сама подготовка проходила в строжайшей секретности, однако уже с лета разговоры о возможной войне стали общим местом среди людей, близких к Кремлю.

На дискуссионном клубе «Валдай» в октябре 2021 года один из присутствовавших там силовиков подтвердил в частных разговорах, что Россия готовится к войне: «Это правда, мы хотим сменить режим в Украине».

Речь шла о готовности достичь этой политической цели именно силовым способом. Другой источник рассказывает, что в декабре, за три месяца до войны, уже обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями. За развитие каждого региона по замыслу должна была отвечать одна из государственных или близких к Кремлю частных корпораций.

Путин действительно поверил, что можно сменить режим в Киеве быстро и безболезненно. Простые подсчёты говорят, что к долгой войне не готовились.

«Страну численностью 44 миллиона человек невозможно захватить войском в 160 000 человек, — удивляется источник, близкий к политическому крылу администрации президента. — Если начинаете такую операцию с такими силами, вы рассчитываете на массовую коллаборацию лояльных украинцев с рф. И операция была построена, продумана и разработана именно исходя из этой предпосылки».