Шансы, что Путин отступит, ниже нуля: ISW о прогнозах официальных лиц ЕС и США

Высокопоставленные чиновники ЕС и США постепенно принимают реальность, в которой президент РФ Путин не собирается вести переговоры о завершении войны с Украиной — в том числе после успешного контрнаступления ВСУ.

Об изменении риторики западных «миротворцев» сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Высокопоставленные официальные лица США и ЕС считают, что президент России Владимир Путин по-прежнему не захочет вести переговоры в ответ на успешное контрнаступление Украины. The New York Times сообщила 24 апреля, что высокопоставленный европейский чиновник заявил, что шансы на то, что Путин «отступит» в ответ на успешное украинское контрнаступление, «ниже нуля». Чиновник заявил, что Путин, скорее всего, мобилизует больше солдат для боевых действий в Украине», — отметили аналитики ISW в сводке за 25 апреля.

Подобного мнения придерживаются и в США. Так, помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила: «существует очень мало свидетельств» того, что Путин изменит свою стратегическую цель по подчинению Украины «в политическом, если не в военном отношении». Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что когда погода улучшится, Россия попытается перейти в контрнаступление.

Тем временем к контрнаступлению готовятся ВСУ. Прогнозов относительно направления удара Сил обороны и его сроков ISW не дает. Однако обращает внимание на некоторые признаки грядущих событий на фронте.

«25 апреля украинский военный представитель заявил, что украинские силы добиваются «впечатляющих результатов» в контрбатарейных боях против российских войск на оккупированном Россией восточном (левом) берегу Днепра. Пресс-секретарь Южных оперативных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы нанесли удары и уничтожили российские артиллерийские системы, танки, бронетехнику и системы ПВО. Гуменюк добавила, что украинские силы работают над расчисткой линии фронта на восточном берегу в «контрбатарейном режиме». Гуменюк добавила, что российские силы эвакуируют мирных жителей из района берега Днепра, чтобы переместить туда российские подразделения, что упрощает украинские операции», — отметили в сводке Института изучения войны за 25 апреля.

В среде российских военных пропагандистов продолжается обсуждение действий ВСУ на левом берегу Днепра и островах в дельте Днепра в районе Херсона. Безусловно, значимость этих действий так называемые «военкоры» пытаются отрицать. Что касается событий на других участках фронта, то, по данным ISW, на Купянском направлении враг укрепляет позции. Активные бои идут только на Донбассе — за Бахмут и в районе Авдеевки.