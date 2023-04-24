Украина готовится провести операцию с использованием девяти бригад — ISW
Предполагается, что Украина сможет провести скоординированную многобригадную механизированную наступательную операцию с полным использованием заявленных девяти бригад. Эта задача сложнее и масштабнее, чем любая наступательная операция, которую Украина до сих пор предпринимала.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 11:32;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предполагается, что Украина сможет провести скоординированную многобригадную механизированную наступательную операцию с полным использованием заявленных девяти бригад. Эта задача сложнее и…".