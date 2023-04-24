Масштабнее, чем все, что было раньше — ISW дал прогноз контрнаступления ВСУ

Институт изучения войны (ISW) дал подробный анализ ситуации на всех направлениях фронта, сосредоточившись на состоянии войск оккупантов и их готовности противостоять ВСУ.

Аналитики сразу оговорились, что украинские возможности не оценивают по политическим соображениям. При этом кратко сформулировали, чего стоит ожидать от планируемого контрнаступления.

«Предполагается, в частности, что Украина сможет провести скоординированную многобригадную механизированную наступательную операцию с полным использованием заявленных девяти бригад, которые готовятся к этой операции. Эта задача сложнее и масштабнее, чем любая наступательная операция, которую Украина до сих пор предпринимала (например, четыре украинские бригады, как сообщается, использовались в Харьковском контрнаступлении). Также предполагается, что Украина будет иметь в своих частях достаточное количество танков и бронетранспортеров различных типов для поддержки расширенного механизированного маневра, что украинские механизированные части будут иметь достаточно боеприпасов всех видов, включая артиллерийские, и что Украина сможет вести длительные боевые действия. Будет наносить точечные дальние удары с помощью HIMARS и других подобных систем, интегрированных и поддерживающих маневренные операции, как это было раньше. Кроме того, предполагается, что украинские силы будут иметь возможности для разминирования и наведения мостов, необходимые для относительно быстрого продвижения через подготовленные оборонительные позиции», — отметили в сводке ISW.

Аналитики подчеркнули, что если какие-либо из этих оценок окажутся не верны, это повысит шансы российских оккупантов удержать свои позиции. Прогнозировать место удара Сил обороны, по понятным причинам, эксперты Института изучения войны не стали. Однако отметили: «у Украины есть привлекательные варианты для наступательных операций по всей линии».

Состояние российских войск накануне украинского контрнаступления аналитики оценили как дезорганизовнное и «в значительной степени деградированное».

«Одержимость России продолжением мелкомасштабных тактических наступательных операций после точки оперативной кульминации сделала российские силы плохо подготовленными к ответу на крупномасштабное механизированное контрнаступление. Российские силы отдавали приоритет мелкомасштабным лобовым атакам, чтобы добиться дополнительных тактических успехов и закрепить мелкомасштабные тактические успехи на ограниченных участках фронта», — отметили аналитики.

Они подчеркнули, что все действия армии РФ за последнее время — мелкие и не требующие масштабного участия командования и управления, сложной координации действий.

«Оборонительные маневры против крупномасштабного контрнаступления — гораздо сложнее и потребуют комплексной и тщательной отработки управления крупными соединениями и большими районами. Атака украинских сил определит время и место, где будут происходить боевые действия, и, вероятно, охватит гораздо более широкие территории, чем те сектора атаки, на которых обычно сосредотачивались российские командиры. Российским командирам, скорее всего, придется полагаться на боевые действия всех своих частей и подразделений, а не на избранных, и, вероятно, придется координировать оборонительные действия всех своих частей одновременно, а не концентрироваться на выбранном ими участке. Таким образом, боевой опыт, который есть у большинства российских тактических и даже оперативных командиров, вряд ли подготовит их к вызовам, с которыми они, вероятно, столкнутся», — считают в ISW.

Помимо отсутствия необходимого опыта у российских командиров, аналитики отмечают и его отсутствие у мобилизированных военнослужащих, которых прислали в войска РФ после успешных контрнаступлений Сил обороны в Херсонской и Харьковской областях. У этих новобранцев нет даже навыков ведения организованного отступления, которые вскоре могут им понадобиться.

«Маловероятно, что они будут эмоционально или интеллектуально готовы ответить на такое нападение, независимо от боевого опыта, полученного ими в наступательных операциях, в которых они до сих пор принимали участие. Надежная оборона и отступление, вероятно, также будут осложнены повсеместными проблемами с моральным духом и дисциплиной российских сил. ISW сообщала о многих предыдущих случаях, когда военнослужащие на разных участках фронта жаловались на условия в своих частях, жестокое обращение со стороны командиров, пренебрежительное отношение командования к потерям и дезертирство. Эти факторы наносят ущерб сплоченности подразделений и, вероятно, еще больше ухудшат общую обороноспособность России», — прогнозируют в Институте изучения войны.

Что касается ситуации на отдельных направлениях, то в Луганской и Донецкой областях оккупанты построили укрепления за линией фронта.

«Этот расклад говорит о том, что российские войска намерены отойти от линии фронта к линии укреплений и обороняться там в случае прорыва Украины», — пояснили в ISW.

На юге Украины ситуация иная.

«Российские войска на юге Украины якобы приготовились к глубокоэшелонированной обороне с многочисленными линиями укреплений, которые уходят в тыл. Эти оборонительные линии, скорее всего, не полностью укомплектованы людьми — у российских сил просто нет личного состава для надлежащего укомплектования укреплений в районах, удаленных от линии фронта, с плотностью сил, достаточной для того, чтобы выдержать решительную механизированную атаку. Успешная глубокоэшелонированная оборона России, вероятно, потребует, чтобы российские силы вместо этого координировали многочисленные маневры, чтобы отступить на каждую последующую линию обороны, что потребует высокого уровня мотивации и дисциплины среди войск, а также надежного командования и контроля для наблюдения за сложной и опасной операцией. Российские силы также страдают от значительно ухудшившихся механизированных маневренных возможностей и, вероятно, будут отступать к второстепенным линиям обороны в основном в пешем порядке перед лицом любого потенциального механизированного украинского контрнаступления», — отметили аналитики.

Наиболее «свежие» российские войска находятся в западной части Запорожской области. По оценкам Института изучения войны, здесь силы оккупантов «вероятно, менее истощены и деградированы, чем силы в других местах на фронте, из-за в основном оборонительного характера операций на этом фронте до 2023 года». Российские войска в Херсонской области также «отдохнули» за зиму, но их общее состояние — намного более «потрепанное».

«Российская группировка в Херсонской области, вероятно, самая неорганизованная и неукомплектованная во всем театре военных действий, — оценили состояние войск противника эксперты. — Весьма вероятно, что оставшаяся группировка на восточном (левом) берегу в основном состоит из сильно недоукомплектованных остатков в основном отмобилизованных частей. Эти элементы были выведены из боя после вывода войск осенью 2022 года, поэтому они могут быть немного более свежими, чем элементы в других местах на передовой. Тем не менее, проблемы с моральным духом, плохая подготовка и дисциплина, вероятно, обычны в этой области».

Напомним, ISW также оценил ситуацию на Купянском направлении. Аналитики отметили, что для оккупантов оно не является приоритетным — ни для наступления, ни для обороны.