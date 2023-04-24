Командование РФ не ставит в приоритет Купянское направление — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил о том, что Купянское направление для оккупантов не в приоритете ни для собственного наступления, ни для обороны. И за весь период проведения тут атак значительных успехов армия РФ не добилась.

«Россия ввела в район Купянска части ранее поврежденных формирований Западного военного округа (ЗВО). Российские силы проводили ограниченные наступательные операции на Купянском направлении в первые несколько месяцев 2023 года, но не смогли добиться значительных успехов в оперативном отношении в направлении Купянска и добились лишь случайных и локальных тактических успехов», — отметили в ISW, анализируя расстановку сил на фронте перед началом украинского контрнаступления.

Так, по информации Института изучения войны, среди подразделений российских оккупационных войск, задействованных на Купянском направлении, — те, которые понесли потери вначале в Черниговской области, а затем — бежали, бросая технику и боеприпасы, из Харьковской области.

«4-я танковая дивизия 1-й ГВА (гвардейской танковой армии — Ред.), в частности ее 12-й и 13-й танковые полки, потеряли почти 100 танков за несколько дней в сентябре 2022 года, поэтому любые составные части 1-й танковой дивизии, которые в настоящее время действуют под Купянском, вероятно, испытывают нехватку танков и других критических систем», — в частности, отметили аналитики.

Отправка на Купянское направление таких «недобитых» воинских соединений приводит экспертов к выводу, что «российское военное командование не отдает ему приоритет в качестве направления наступления или обороны».