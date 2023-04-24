Live
  • Понедельник 24.04.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

Командование РФ не ставит в приоритет Купянское направление — ISW

Мир 08:13   24.04.2023
Оксана Горун
Командование РФ не ставит в приоритет Купянское направление — ISW Фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил о том, что Купянское направление для оккупантов не в приоритете ни для собственного наступления, ни для обороны. И за весь период проведения тут атак значительных успехов армия РФ не добилась.

«Россия ввела в район Купянска части ранее поврежденных формирований Западного военного округа (ЗВО). Российские силы проводили ограниченные наступательные операции на Купянском направлении в первые несколько месяцев 2023 года, но не смогли добиться значительных успехов в оперативном отношении в направлении Купянска и добились лишь случайных и локальных тактических успехов», — отметили в ISW, анализируя расстановку сил на фронте перед началом украинского контрнаступления.

Так, по информации Института изучения войны, среди подразделений российских оккупационных войск, задействованных на Купянском направлении, — те, которые понесли потери вначале в Черниговской области, а затем — бежали, бросая технику и боеприпасы, из Харьковской области.

«4-я танковая дивизия 1-й ГВА (гвардейской танковой армии — Ред.), в частности ее 12-й и 13-й танковые полки, потеряли почти 100 танков за несколько дней в сентябре 2022 года, поэтому любые составные части 1-й танковой дивизии, которые в настоящее время действуют под Купянском, вероятно, испытывают нехватку танков и других критических систем», — в частности, отметили аналитики.

Читайте также: Российский истребитель уронил на Белгород две бомбы — ISW

Отправка на Купянское направление таких «недобитых» воинских соединений приводит экспертов к выводу, что «российское военное командование не отдает ему приоритет в качестве направления наступления или обороны».

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:13
Командование РФ не ставит в приоритет Купянское направление — ISW
07:23
На Харьковщине враг обстрелял 12 населенных пунктов — Генштаб
18:47
Военные РФ обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
11:18
Россияне ежедневно наносят до 60 ударов по северу Харьковщины — Синегубов
08:24
Российский истребитель уронил на Белгород две бомбы — ISW

  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Командование РФ не ставит в приоритет Купянское направление — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 08:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о том, что Купянское направление для оккупантов не в приоритете ни для собственного наступления, ни для обороны. И за весь период проведения тут атак значительных успехов армия РФ не добилась".