Российский истребитель “уронил” на Белгород две бомбы — ISW
21 апреля российский истребитель-бомбардировщик случайно сбросил на Белгород две бомбы ФАБ-500, одна из которых, вероятно, вышла из строя, пишет Институт изучения войны (ISW).
Аналитики сообщают, что 22 апреля российские власти объявили о наличии второй неразорвавшейся бомбы, упавшей в Белгороде.
“На Шаландина, 15 сапёрами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров”, — писал губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.
ISW пишет, что белгородские власти эвакуировали из города 3 тысячи мирных жителей, а саперы извлекли, а затем взорвали бомбу.
“Российские власти пока не представили никаких дополнительных объяснений причин случайного взрыва. Российский истребитель-бомбардировщик либо намеревался сбросить бомбы на другую цель, и одна бомба не взорвалась, либо истребитель-бомбардировщик не зарядил бомбы, чтобы сбросить их, и одна бомба взорвалась неправильно”, — добавляют аналитики.
Напомним, около 22:00 20 апреля, когда в Харьковской области звучала воздушная тревога, белгородские паблики сообщили о том, что над городом «громко». Позже появились фото и видео огромной воронки и разрушений посреди жилого квартала Белгорода. Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что «произошел взрыв» и на одной из центральных улиц «образовалась огромная воронка радиусом 20 метров». Позже в минобороны РФ признались, что на Белгород упала российская же бомба — с самолета Су-34.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2023 в 08:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 апреля российский истребитель-бомбардировщик случайно сбросил на Белгород две бомбы ФАБ-500, одна из которых, вероятно, вышла из строя, пишет Институт изучения войны (ISW).".