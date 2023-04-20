В Белгороде — огромная воронка посреди улицы, машина залетела на крышу (видео)
Вечером 20 апреля на проспекте Ватутина и российском городе Белгород появилась огромная воронка.
Около 22:00 в белгородских Telegram-каналах, когда в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, начали сообщать, что над российским регионом громко. Через несколько минут по сети начали распространяться фото и видео воронки на проспекте Ватутина.
Внимание! На некоторых видео присутствует ненормативная лексика!
По данным очевидцев, обломками были повреждены несколько авто, а одна из машин вообще оказалась на крыше магазина «Пятерочка».
Событие прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он написал, что «произошел взрыв» и на одной из центральных улиц «образовалась огромная воронка радиусом 20 метров».
По данным Гладкова, никто не пострадал, но в соседнем многоквартирном доме вылетели стекла, а также взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 23:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 20 апреля на проспекте Ватутина и российском городе Белгород появилась огромная воронка.".