В Белгороде — огромная воронка посреди улицы, машина залетела на крышу (видео)

Вечером 20 апреля на проспекте Ватутина и российском городе Белгород появилась огромная воронка.

Около 22:00 в белгородских Telegram-каналах, когда в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, начали сообщать, что над российским регионом громко. Через несколько минут по сети начали распространяться фото и видео воронки на проспекте Ватутина.

Внимание! На некоторых видео присутствует ненормативная лексика!

По данным очевидцев, обломками были повреждены несколько авто, а одна из машин вообще оказалась на крыше магазина «Пятерочка».

Событие прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он написал, что «произошел взрыв» и на одной из центральных улиц «образовалась огромная воронка радиусом 20 метров».

По данным Гладкова, никто не пострадал, но в соседнем многоквартирном доме вылетели стекла, а также взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

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