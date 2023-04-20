Live
  • Пятница 21.04.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

В Белгороде — огромная воронка посреди улицы, машина залетела на крышу (видео)

Мир 23:15   20.04.2023
Елена Нагорная
В Белгороде — огромная воронка посреди улицы, машина залетела на крышу (видео)

Вечером 20 апреля на проспекте Ватутина и российском городе Белгород появилась огромная воронка.

Около 22:00 в белгородских Telegram-каналах, когда в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, начали сообщать, что над российским регионом громко. Через несколько минут по сети начали распространяться фото и видео воронки на проспекте Ватутина.

Внимание! На некоторых видео присутствует ненормативная лексика!

По данным очевидцев, обломками были повреждены несколько авто, а одна из машин вообще оказалась на крыше магазина «Пятерочка».

Событие прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он написал, что «произошел взрыв» и на одной из центральных улиц «образовалась огромная воронка радиусом 20 метров».

По данным Гладкова, никто не пострадал, но в соседнем многоквартирном доме вылетели стекла, а также взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

Читайте также: В Белгороде и Курске отменили праздничный военный парад на День Победы 9 мая

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

23:15
В Белгороде — огромная воронка посреди улицы, машина залетела на крышу (видео)
12:27
«Если будет нужно, зайдем в Белгород» — военный эксперт о планах ВСУ
07:58
В Харьковской области из-за взрыва газа погиб мужчина
21:43
Свитан: Заход ВСУ в Белгород, Валуйки, Курскую и Ростовскую области оправдан
10:57
Взрыв в Харькове: начальник военного гарнизона сообщил, что это было

  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Белгороде — огромная воронка посреди улицы, машина залетела на крышу (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 23:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 20 апреля на проспекте Ватутина и российском городе Белгород появилась огромная воронка.".