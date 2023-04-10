В Белгороде и Курске отменили праздничный военный парад на День Победы 9 мая

В уже двух приграничных с Украиной областях рф власти отказались проводить праздничный военный парад 9 мая, сообщил пропагандистский ресурс РИА Новости.

В Курске вслед за Белгородом отменили парад на 9 мая. Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что парад Победы отменили из соображений безопасности.

Пятью днями ранее белгородские власти тоже отменили военный парад в областном центре на 9 мая. А вот вопрос, состоится ли шествие «Бессмертного полка», до сих пор остается без ответа. Все будет решаться исходя из оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Могу сказать, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода. По поводу салюта и шествия «Бессмертного полка» рассмотрим этот вопрос, так же как и празднование 80-летния Прохоровского сражения, на ближайшем заседании оперативного штаба», — ответил Гладков.