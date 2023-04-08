Бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей получил паспорт РФ — СМИ (видео)

У бывшего митрополита Изюмского и Купянского (УПЦ МП) Елисея (Олега Иванова) есть российский паспорт, который он получил в декабре 2022 года в Белгородской области, говорится в расследовании «Украинской правды».

Журналист Михаил Ткач напомнил, что после оккупации Изюма Елисей начал сотрудничать с захватчиками и в июне 2022 года принял у себя в храме и благословил главу российской администрации временно оккупированной части Харьковской области Виталия Ганчева. После освобождения Изюма Иванов сбежал в Белгород. В Белгородской области он и получил паспорт гражданина РФ.

«Сейчас в распоряжении редакции уже есть подтвержденная информация о более чем 20 российских паспортах священнослужителей УПЦ в прошлом Московского патриархата», — сообщил Ткач.

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