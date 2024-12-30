Беглому митрополиту Изюмскому УПЦ вдогонку объявили подозрение: данные СБУ
Митрополит Изюмской и Купянской епархии УПЦ Елисей (Олег Иванов) скрывается в РФ. В Украине его подозревают в оправдании агрессии РФ и глорификации ее участников.
«По материалам СБУ и Нацполиции заочное подозрение получил митрополит УПЦ (МП), благословивший оккупантов на захват Изюма», — сообщил 30 декабря пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его информации, клирик одним из первых поддержал российских оккупантов в самом начале их полномасштабного вторжения на Харьковщину и благословил их на войну против Украины.
«Фигурант навязывал прихожанам личные прокремлевские взгляды на своих проповедях и убеждал их поддержать рашистов», — отметил Абдула.
Отстаивать свою веру в Путина после бегства армии РФ из Харьковской области митрополит предпочел на «безопасной территории» — и сбежал в страну-агрессор в сентябре 2022 года.
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«Там фигурант регулярно посещает резиденцию московского патриарха Кирилла и участвует в его церемониалах», — отметил спикер УСБУ.
Факты информационно-подрывной деятельности товарища Елисея подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза, которую провели по инициативе СБУ. Заочно ему сообщили о подозрении в оправдании, признание правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Так как сейчас беглый митрополит за границей, украинские правоохранители принимают меры, чтобы привлечь его к ответственности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, елисей, митрополит, новости Харькова, подозрение, СБУ, упц мп;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 16:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Митрополит Изюмской и Купянской епархии УПЦ Елисей (Олег Иванов) скрывается в РФ. В Украине его подозревают в оправдании агрессии РФ и глорификации ее участников".