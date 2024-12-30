Митрополиту-втікачу УПЦ з Харківщини навздогін оголосили підозру: дані СБУ
Митрополит Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ Єлисей (Олег Іванов) переховується у РФ. В Україні його підозрюють у виправданні агресії РФ та глорифікації її учасників.
“За матеріалами СБУ та Нацполіції заочну підозру отримав митрополит УПЦ (МП), який благословив окупантів на захоплення Ізюма”, – повідомив 30 грудня прессекретар УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За його інформацією, клірик одним із перших підтримав російських окупантів на самому початку їхнього повномасштабного вторгнення на Харківщину та благословив їх на війну проти України.
“Фігурант нав’язував парафіянам особисті прокремлівські погляди на своїх проповідях та переконував їх підтримати рашистів”, – зазначив Абдула.
Відстоювати свою віру в Путіна після втечі армії РФ з Харківської області митрополит вирішив на “безпечній території” – і втік до країни-агресорки у вересні 2022 року.
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“Там фігурант регулярно відвідує резиденцію московського патріарха Кирила та бере участь у його церемоніалах”, – зазначив речник УСБУ.
Факти інформаційно-підривної діяльності товариша Єлисея підтвердила судово-лінгвістична експертиза, яку провели за ініціативою СБУ. Заочно йому повідомили про підозру у виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Оскільки нині митрополит-утікач за кордоном, українські правоохоронці вживають заходів, щоб притягнути його до відповідальності.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абдула, елисей, митрополит, новини Харкова, підозра, СБУ, упц мп;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2024 в 16:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Митрополит Ізюмської та Куп’янської єпархії УПЦ Єлисей (Олег Іванов) переховується у РФ. В Україні його підозрюють у виправданні агресії РФ та глорифікації її учасників".