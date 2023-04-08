Ексмитрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей отримав паспорт РФ – ЗМІ (відео)
Колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський (УПЦ МП) Єлисей (Олег Іванов) має російський паспорт, який він отримав у грудні 2022 року в Бєлгородській області, йдеться в розслідуванні “Української правди”.
Журналіст Михайло Ткач нагадав, що після окупації Ізюма Єлисей почав співпрацювати із загарбниками і в червні 2022 року прийняв у себе у храмі та благословив голову російської адміністрації тимчасово окупованої частини Харківської області Віталія Ганчева. Після звільнення Ізюма Іванов втік у Бєлгород. У Бєлгородській області він і отримав паспорт громадянина РФ.
“Наразі у розпорядженні редакції вже є підтверджена інформація про понад 20 російських паспортів священнослужителів УПЦ у минулому Московського патріархату”, – повідомив Ткач.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 16:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський (УПЦ МП) Єлисей (Олег Іванов) має російський паспорт, який він отримав у грудні 2022 року в Бєлгородській області, йдеться в розслідуванні “Української правди”.".