Харків відвідав митрополит із Філадельфії
Мер Харкова Ігор Терехов 20 серпня провів зустріч із митрополитом-архієпископом Української греко-католицької архієпархії Філадельфії Борисом Гудзяком.
Міський голова та гість обговорили роль церкви під час війни, виклики, що постають перед громадою Харкова, та спільну відповідальність за відновлення країни.
Ігор Терехов поділився болючими прикладами втрат і підкреслив, що без духовного виміру відновлення України буде неповним.
«Нам потрібні й житло, і робочі місця, і дитсадки. Але без духовності нічого не буде. Ми повинні триматися разом. Я бачу, скільки людей відвідує храми. Це дуже важливо для них. Війна принесла нам колосальні втрати. Але віра допомагає подолати ці виклики. Ми працюємо над тим, щоб після перемоги не тільки відновити місто, а й повернути надію в життя наших людей», – зазначив Ігор Терехов.
Борис Ґудзяк висловив глибоку повагу до міста-героя Харкова та розповів про зусилля, яких докладає Українська греко-католицька церква в США для підтримки українців.
«Харків – це не лише епіцентр війни, це епіцентр історії демократії, свободи та гідності. Ми підтримуємо вас у молитві, у допомозі, у солідарності. Україна сьогодні виборює не лише свою незалежність, а й цінності, які єднають усі цивілізовані країни. Ми працюємо над тим, щоб правда про вашу боротьбу була почута в кожному куточку світу – в конгресах, у церквах, у школах», – сказав митрополит.
