Харьков посетил митрополит из Филадельфии

Общество 19:10   20.08.2025
Мэр Харькова Игорь Терехов 20 августа провел встречу с митрополитом-архиепископом Украинской греко-католической архиепархии Филадельфии Борисом Гудзяком.

Городской голова и гость обсудили роль церкви во время войны, вызовы, которые возникают перед громадой Харькова, и общую ответственность за восстановление страны.

Игорь Терехов поделился болезненными примерами потерь и подчеркнул, что без духовного измерения восстановление Украины будет неполным.

«Нам нужны и жилье, и рабочие места, и детские сады. Но без духовности ничего не будет. Мы должны держаться вместе. Я вижу, сколько людей посещает храмы. Это очень важно для них. Война принесла нам колоссальные потери. Но вера помогает преодолеть эти вызовы. Мы работаем над тем, чтобы после победы не только восстановить город, но и вернуть надежду в жизнь наших людей», — отметил Игорь Терехов.

Митрополит-архиепископ Борис Гудзяк выразил глубокое уважение к городу-герою Харькову и рассказал об усилиях, которые прилагает Украинская греко-католическая церковь в США для поддержки украинцев.

«Харьков – это не только эпицентр войны, это эпицентр истории демократии, свободы и достоинства. Мы поддерживаем вас в молитве, в помощи, в солидарности. Украина сегодня борется не только за свою независимость, но и за ценности, которые объединяют все цивилизованные страны. Мы работаем над тем, чтобы правда о вашей борьбе была услышана в каждом уголке мира – в конгрессах, в церквях, в школах», — сказал митрополит.

