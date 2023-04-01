СБУ опублікувала розмови намісника Лаври Павла та фото з його будинку

СБУ підтвердила, що митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебідю) вручили підозри за двома статтями – розпалювання релігійної ворожнечі, а також виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України.

“Зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза”, – заявила пресслужба СБУ.

До своєї заяви Служба безпеки доклала аудіо кількох перехоплених розмов Павла з різними співрозмовниками. Серед іншого, він радіє російським прапорам у Херсоні та стверджує, що люди задоволені захопленням міста армією РФ, згадує удар “по тих американських лабораторіях у Києві та Одесі” (улюблений фейк російської пропаганди), а також рекомендує продовжувати згадувати у молитвах російського патріарха.

“Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України”, – прокоментував те, що відбувається, начальник СБУ Василь Малюк.

Також у СБУ повідомили, що провели обшуки за місцем проживання та тимчасового перебування митрополита Павла й опублікували фото розкішної обстановки – з мармуром, колонами, власним портретом та… гербом РФ – двоголовим орлом – на стіні.