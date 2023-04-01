“Кажуть, я проклинав Президента” – намісник Лаври про підозру від СБУ

Вранці 1 квітня митрополиту Павлу (Лебедю) – настоятелю Києво-Печерської Лаври – СБУ вручила підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Про це повідомили на сайті Лаври.

“1 квітня 2023 року, близько 7:30, працівники СБУ вручили підозру наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу. Митрополита Павла звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 Кримінального кодексу). Мова йде про висловлювання по відношенню до “ПЦУ” і Константинопольського патріархату, сказані ним у відеозверненні “Просимо справедливості для нашої Церкви”. Наразі у будинку намісника Києво-Печерської Лаври проводять обшуки. На 12 годину владику викликали на допит. Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу“, – поінформували в Лаврі.

Пізніше сам Павло записав відеозвернення, де повідомив подробиці подій.

“Дорогі брати та сестри, сьогодні о 7:30 мені вручили підозру. Субота, вихідний, Похвали Божої Матері, не дали можливості помолитися”, – поскаржився Павло (Лебідь). А потім додав: “Кажуть, що я проклинав Президента. Ніколи у житті такого не було і не буде”.

У СБУ інформацію про вручення підозр Павлу наразі не прокоментували. З посиланням на власні джерела, видання “Українська правда” повідомило про те, що підозри діячеві УПЦ (МП) вручили за двома статтями Кримінального кодексу України: “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками” та “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників”.

Раніше, у березні 2023 року Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” розірвав договір з УПЦ, яким церква отримувала в безоплатне користування Лавру. Покинути територію церковники мали 29 березня. Але Павло (Лебідь) заявив, що робити цього не мають наміру. Окрім того, братія подала позов до суду проти національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Сам Павло записав звернення до Президента України Володимира Зеленського, в якому зокрема заявив, що Бог “не простить” ні його, ні його сім’ю. А міністра культури Ткаченка назвав “одержимим буйством злоби й ненависті та диявольським збішенням”.