«Говорят, я проклинал Президента» — наместник Лавры о подозрении от СБУ

Утром 1 апреля митрополиту Павлу (Лебедю) — настоятелю Киево-Печерской Лавры — СБУ вручила подозрение в разжигании межрелигиозной розни.

Об этом сообщили на сайте Лавры.

«1 апреля 2023 года около 7:30 работники СБУ вручили подозрение наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу. Митрополит Павл обвиняется в разжигании межрелигиозной розни (ст. 161 Уголовного кодекса). Речь идет о высказываниях по отношению к «ПЦУ» и Константинопольскому патриархату, сказанных им в видеообращении «Просим справедливости для нашей Церкви». В настоящее время в доме наместника Киево-Печерской Лавры проводят обыски. На 12 часов владыку вызвали на допрос. После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — проинформировали в Лавре.

Позже сам Павел записал видеообращение, где сообщил подробности событий.

«Дорогие братья и сестры, сегодня в 7:30 мне вручили подозрение. Суббота, выходной, Похвалы Божьей Матери, не дали возможности помолиться», — пожаловался Павел (Лебедь). А потом добавил: «Говорят, что я проклинал Президента. Никогда в жизни такого не было и не будет».

В СБУ информацию о вручении подозрений Павлу пока не прокомментировали. Со ссылкой на собственные источники, издание «Украинская правда» сообщило о том, что подозрения деятелю УПЦ (МП) вручили по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам» и «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников».

Ранее, в марте 2023 года Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» разорвал договор с УПЦ, которым церковь получала в безвозмездное пользование Лавру. Покинуть территорию церковники должны были 29 марта. Но Павел (Лебедь) заявил, что делать этого не намерены. Кроме того, братия подала иск в суд против национального заповедника «Киево-Печерская Лавра». Сам Павел записал обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором, в частности, заявил, что Бог «не простит» ни его, ни его семью. А министра культуры Ткаченко назвал «одержимым буйством злобы и ненасытности и дьявольским взбешением».