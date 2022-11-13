Молитва о матушке-Руси: на скандальное видео отреагировали в СБУ и Минкульте
В СБУ заявили, что «изучают детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской лавры — где пели песни, восхваляющие «русский мир».
«Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет «пробуждения матушки-Руси», должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — отметил руководитель СБУ Василий Малюк.
Указанное видео 12 ноября опубликовал священник Православной церкви Украины Михаил Омелян. На нем верующие поют о «пробуждении матушки-Руси». По словам Омеляна, видео было снято на территории Киево-Печерской лавры УПЦ (МП).
О том, что видео богослужения изучают полиция и СБУ, ранее сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что в первую очередь важно установить его подлинность.
«От этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия. В случае, если видео является аутентичным, мы призываем принять немедленные процессуальные действия в отношении руководителей УПЦ», — написал он.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 16:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили, что «изучают детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской лавры — где пели песни, восхваляющие «русский мир».".