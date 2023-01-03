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На горе в деоккупированном Изюме сыграл скрипач Moisei (видео)

Культура 14:47   03.01.2023
Елена Нагорная
На горе в деоккупированном Изюме сыграл скрипач Moisei (видео)

Скрипач Моисей Бондаренко сыграл в деоккупированном городе Изюм Харьковской области.

Об этом сообщили в соцсетях Министерства культуры и информационной политики.

«Несокрушимые. Культурный десант продолжает двигаться по маршруту передовой и деоккупированными территориями. Моисей Бондаренко в Изюме», — говорится в публикации.

Видео: Министерство культуры и информационной политики

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Moisei — украинский музыкант, композитор, военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он стал известен как скрипач, который играет на фронте.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 14:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скрипач Моисей Бондаренко сыграл в деоккупированном городе Изюм Харьковской области.".