На горе в деоккупированном Изюме сыграл скрипач Moisei (видео)

Скрипач Моисей Бондаренко сыграл в деоккупированном городе Изюм Харьковской области.

Об этом сообщили в соцсетях Министерства культуры и информационной политики.

«Несокрушимые. Культурный десант продолжает двигаться по маршруту передовой и деоккупированными территориями. Моисей Бондаренко в Изюме», — говорится в публикации.

Видео: Министерство культуры и информационной политики

Moisei — украинский музыкант, композитор, военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он стал известен как скрипач, который играет на фронте.