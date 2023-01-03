На горе в деоккупированном Изюме сыграл скрипач Moisei (видео)
Скрипач Моисей Бондаренко сыграл в деоккупированном городе Изюм Харьковской области.
Об этом сообщили в соцсетях Министерства культуры и информационной политики.
«Несокрушимые. Культурный десант продолжает двигаться по маршруту передовой и деоккупированными территориями. Моисей Бондаренко в Изюме», — говорится в публикации.
Видео: Министерство культуры и информационной политики
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Moisei — украинский музыкант, композитор, военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он стал известен как скрипач, который играет на фронте.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 14:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скрипач Моисей Бондаренко сыграл в деоккупированном городе Изюм Харьковской области.".