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На горі в деокупованому Ізюмі зіграв скрипаль Moisei (відео)

Культура 14:47   03.01.2023
Олена Нагорна
На горі в деокупованому Ізюмі зіграв скрипаль Moisei (відео)

Скрипаль Мойсей Бондаренко зіграв у деокупованому місті Ізюм Харківської області.

Про це повідомили у соцмережах Міністерства культури та інформаційної політики.

“Незламні. Культурний десант продовжує рухатись за маршрутом передової та деокупованими територіями. Мойсей Бондаренко в Ізюмі”, – йдеться в публікації.

Відео: Міністерство культури та інформаційної політики

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Moisei – український музикант, композитор, військовослужбовець Збройних сил України. Він став відомим як скрипаль, який грає на фронті.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 14:47;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скрипаль Мойсей Бондаренко зіграв у деокупованому місті Ізюм Харківської області.".