На горі в деокупованому Ізюмі зіграв скрипаль Moisei (відео)
Скрипаль Мойсей Бондаренко зіграв у деокупованому місті Ізюм Харківської області.
Про це повідомили у соцмережах Міністерства культури та інформаційної політики.
“Незламні. Культурний десант продовжує рухатись за маршрутом передової та деокупованими територіями. Мойсей Бондаренко в Ізюмі”, – йдеться в публікації.
Відео: Міністерство культури та інформаційної політики
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Moisei – український музикант, композитор, військовослужбовець Збройних сил України. Він став відомим як скрипаль, який грає на фронті.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 14:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скрипаль Мойсей Бондаренко зіграв у деокупованому місті Ізюм Харківської області.".