На горі в деокупованому Ізюмі зіграв скрипаль Moisei (відео)

Скрипаль Мойсей Бондаренко зіграв у деокупованому місті Ізюм Харківської області.

Про це повідомили у соцмережах Міністерства культури та інформаційної політики.

“Незламні. Культурний десант продовжує рухатись за маршрутом передової та деокупованими територіями. Мойсей Бондаренко в Ізюмі”, – йдеться в публікації.

Відео: Міністерство культури та інформаційної політики

Moisei – український музикант, композитор, військовослужбовець Збройних сил України. Він став відомим як скрипаль, який грає на фронті.