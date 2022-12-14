У тумані – для половецьких баб: відомий піаніст зіграв на горі в Ізюмі (відео)

13 грудня у деокупованому місті Ізюм Харківської області на горі Крем’янець виступив відомий литовський піаніст Даріус Мажинтас.

Музикант зіграв твори із циклу “Наївна музика” українського композитора Валентина Сильвестрова, повідомив Всеукраїнський демократичний форум у Facebook.

“З початком війни я став більше цікавитися саме українською культурою, так відкрив для себе Сильвестрова. В його музиці – вся Україна, її природа та люди”, – сказав Мажинтас.

Для виступу піаніста обрали саме гору Крем’янець, бо з неї відкривається вид на численні руйнування внаслідок агресії РФ. Артист прибув в Ізюм напередодні та провів ніч з командою у старовинному погребі, який під час боїв та окупації слугував укриттям для понад 60-ти містян.



Репортаж ICTV

Нагадаємо, що одну з дев’яти половецьких кам’яних баб на горі Крем’янець, які стоять там уже тисячу років, армія РФ розбила майже прямим влучанням снаряда.