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У тумані – для половецьких баб: відомий піаніст зіграв на горі в Ізюмі (відео)

Культура 21:05   14.12.2022
Олена Нагорна
У тумані – для половецьких баб: відомий піаніст зіграв на горі в Ізюмі (відео)

13 грудня у деокупованому місті Ізюм Харківської області на горі Крем’янець виступив відомий литовський піаніст Даріус Мажинтас.

Музикант зіграв твори із циклу “Наївна музика” українського композитора Валентина Сильвестрова, повідомив Всеукраїнський демократичний форум у Facebook.

“З початком війни я став більше цікавитися саме українською культурою, так відкрив для себе Сильвестрова. В його музиці – вся Україна, її природа та люди”, – сказав Мажинтас.

Для виступу піаніста обрали саме гору Крем’янець, бо з неї відкривається вид на численні руйнування внаслідок агресії РФ. Артист прибув в Ізюм напередодні та провів ніч з командою у старовинному погребі, який під час боїв та окупації слугував укриттям для понад 60-ти містян.


Репортаж ICTV 

Нагадаємо, що одну з дев’яти половецьких кам’яних баб на горі Крем’янець, які стоять там уже тисячу років, армія РФ розбила майже прямим влучанням снаряда.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 21:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 грудня у деокупованому місті Ізюм Харківської області на горі Крем’янець виступив відомий литовський піаніст Даріус Мажинтас.".