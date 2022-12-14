В тумане для половецких баб: известный пианист сыграл на горе в Изюме (видео)

13 декабря в деоккупированном городе Изюм Харьковской области на горе Кременец выступил известный литовский пианист Дариус Мажинтас.

Музыкант сыграл произведения из цикла «Наивная музыка» украинского композитора Валентина Сильвестрова, сообщил Всеукраинский демократический форум в Facebook.

«С началом войны я стал больше интересоваться именно украинской культурой, так открыл для себя Сильвестрова. В его музыке — вся Украина, ее природа и люди», — сказал Мажинтас.

Для выступления пианиста выбрали именно гору Кременец, потому что с нее открывается вид на многочисленные разрушения в результате агрессии РФ. Артист прибыл в Изюм накануне и провел ночь с командой в старинном погребе, который во время боев и оккупации служил укрытием для более 60-ти горожан.



Репортаж ICTV

Напомним, что одну из девяти половецких каменных баб на горе Кременец, которые стоят там уже тысячу лет, армия РФ разбила почти прямым попаданием снаряда.