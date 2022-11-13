Молитва про “матушку-Русь”: скандальне відео прокоментували у СБУ та Мінкульті

У СБУ заявили, що “вивчають деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської лаври – де співали пісень, що вихваляють “русский мир”.

“Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів”, – зазначив керівник СБУ Василь Малюк.

Вказане відео 12 листопада опублікував священник Православної церкви України Михайло Омелян. На ньому віряни співають про “пробуждение матушки-Руси”. За словами Омеляна, відео було зняте на території Києво-Печерської лаври УПЦ (МП).

Про те, що відео богослужіння вивчають поліція та СБУ, раніше повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він наголосив, що насамперед важливо встановити його автентичність.

“Від цього будуть залежати подальші дії та наслідки. У разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ”, – написав він.