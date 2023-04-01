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СБУ опубликовала разговоры наместника Лавры Павла и фото из его дома

Политика 12:45   01.04.2023
Оксана Горун
СБУ опубликовала разговоры наместника Лавры Павла и фото из его дома Фото: СБУ

СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) вручили подозрения по двум статьям — разжигание религиозной розни, а также оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

«В частности, установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза», — заявила пресс-служба СБУ.

К своему заявлению Служба безопасности приложила аудио нескольких перехваченных разговоров Павла с различными собеседниками. Среди прочего, он радуется российским флагам в Херсоне и утверждает, что люди довольны захватом города армией РФ, упоминает удар «по тем американским лабораториям в Киеве и Одессе» (излюбленный фейк российской пропаганды), а также рекомендует продолжать упоминать в молитвах российского патриарха Кирилла.

«Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему ни малейшего шанса! СБУ системно блокирует все попытки российских спецслужб, стремящихся использовать своих агентов для нанесения ущерба интересам и безопасности Украины», – прокомментировал происходящее начальник СБУ Василий Малюк.

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Также в СБУ сообщили, что провели обыски по месту проживания и временного пребывания митрополита Павла и опубликовали фото роскошной обстановки — с мрамором, колоннами, собственным портретом и… гербом РФ — двуглавым орлом — на стене.

СБУ вручила подозрение настоятелю Лавры Павлу 2
Фото: СБУ
СБУ вручила подозрение настоятелю Лавры Павлу 3
Фото: СБУ
СБУ вручила подозрение настоятелю Лавры Павлу 4
Фото: СБУ
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 12:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) вручили подозрения по двум статьям — разжигание религиозной розни, а также оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины".