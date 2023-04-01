СБУ опубликовала разговоры наместника Лавры Павла и фото из его дома

СБУ подтвердила, что митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) вручили подозрения по двум статьям — разжигание религиозной розни, а также оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

«В частности, установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза», — заявила пресс-служба СБУ.

К своему заявлению Служба безопасности приложила аудио нескольких перехваченных разговоров Павла с различными собеседниками. Среди прочего, он радуется российским флагам в Херсоне и утверждает, что люди довольны захватом города армией РФ, упоминает удар «по тем американским лабораториям в Киеве и Одессе» (излюбленный фейк российской пропаганды), а также рекомендует продолжать упоминать в молитвах российского патриарха Кирилла.

«Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения пропаганды и раскола украинского общества. Но мы не дадим ему ни малейшего шанса! СБУ системно блокирует все попытки российских спецслужб, стремящихся использовать своих агентов для нанесения ущерба интересам и безопасности Украины», – прокомментировал происходящее начальник СБУ Василий Малюк.

Также в СБУ сообщили, что провели обыски по месту проживания и временного пребывания митрополита Павла и опубликовали фото роскошной обстановки — с мрамором, колоннами, собственным портретом и… гербом РФ — двуглавым орлом — на стене.