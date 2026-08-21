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СБУ звернулась до українців перед святами: закликає бути пильними (відео)

Суспільство 15:24   21.08.2026
Вікторія Яковенко
СБУ звернулась до українців перед святами: закликає бути пильними (відео)

24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності. Правоохоронці зазначають: в умовах повномасштабної війни ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та відповідально ставитися до власної безпеки. Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися кількох базових правил:

  • не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття;
  • не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти;
  • у разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності – повідомляйте правоохоронцям;
  • не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об’єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо;
  • не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових;
  • не виконуйте прохання невідомих осіб, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото- чи відеозйомку певних об’єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.

«Окремо СБУ звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об’єкти або інші протиправні дії – не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ», – додали правоохоронці.

Відео: СБУ

Нагадаємо, на День міста у Харкові не засяє «Зоряне небо», це вимога військових, пояснив мер Ігор Терехов. Так само заради безпеки в місті не будуть проводити жодних масових  заходів. А от метро в Харкові працюватиме до 23:00, а інтервали руху поїздів усіма лініями підземки будуть складати 10 хвилин.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 15:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зазначають: ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів.".