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СБУ обратилась к украинцам перед праздниками: призывает быть бдительными

Общество 15:24   21.08.2026
Виктория Яковенко
СБУ обратилась к украинцам перед праздниками: призывает быть бдительными

24 августа Украина отметит День Независимости. Правоохранители отмечают: в условиях полномасштабной войны враг может использовать массовые мероприятия по совершению обстрелов, провокаций, терактов, диверсий, кибератак и других преступлений.

Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и ответственно относиться к собственной безопасности. Накануне и во время праздничных мероприятий следует соблюдать несколько базовых правил:

  • не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и заранее определите ближайшее укрытие;
  • не приближайтесь к подозрительным предметам и не пытайтесь самостоятельно их перемещать или проверять;
  • в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или других признаков возможной незаконной деятельности – сообщайте правоохранителям;
  • не публикуйте фото и видео с указанием местоположений военных, объектов критической инфраструктуры, блокпостов, средств противовоздушной обороны и т.п.;
  • не распространяйте информацию о последствиях обстрелов, работе ПВО или перемещении украинских военных;
  • не выполняйте просьбы неизвестных лиц, предлагающих выполнить сомнительные поручения, включая фото- или видеосъемку определенных объектов, передать пакет или оставить предмет в определенном месте.

«Отдельно СБУ обращает внимание граждан на попытки российских спецслужб привлекать украинцев к подготовке терактов и совершению диверсий. Если неизвестные предлагают деньги за поджоги, повреждение имущества, установку неизвестных предметов, сбор информации о военных объектах или другие противоправные действия – не соглашайтесь на такие предложения и немедленно сообщайте об этом СБУ», — добавили правоохранители.

Видео: СБУ

Напомним, на День города в Харькове не засияет «Звездное небо», это требование военных, объяснил мэр Игорь Терехов. Также ради безопасности в городе не будут проводить никаких массовых мероприятий. А вот метро в Харькове будет работать до 23:00, а интервалы движения поездов по всем линиям подземки будут составлять 10 минут.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 15:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители отмечают: враг может использовать массовые мероприятия по совершению обстрелов, провокаций, терактов, диверсий, кибератак и других преступлений.".