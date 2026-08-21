СБУ обратилась к украинцам перед праздниками: призывает быть бдительными

24 августа Украина отметит День Независимости. Правоохранители отмечают: в условиях полномасштабной войны враг может использовать массовые мероприятия по совершению обстрелов, провокаций, терактов, диверсий, кибератак и других преступлений.

Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и ответственно относиться к собственной безопасности. Накануне и во время праздничных мероприятий следует соблюдать несколько базовых правил:

не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и заранее определите ближайшее укрытие;

не приближайтесь к подозрительным предметам и не пытайтесь самостоятельно их перемещать или проверять;

в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или других признаков возможной незаконной деятельности – сообщайте правоохранителям;

не публикуйте фото и видео с указанием местоположений военных, объектов критической инфраструктуры, блокпостов, средств противовоздушной обороны и т.п.;

не распространяйте информацию о последствиях обстрелов, работе ПВО или перемещении украинских военных;

не выполняйте просьбы неизвестных лиц, предлагающих выполнить сомнительные поручения, включая фото- или видеосъемку определенных объектов, передать пакет или оставить предмет в определенном месте.

«Отдельно СБУ обращает внимание граждан на попытки российских спецслужб привлекать украинцев к подготовке терактов и совершению диверсий. Если неизвестные предлагают деньги за поджоги, повреждение имущества, установку неизвестных предметов, сбор информации о военных объектах или другие противоправные действия – не соглашайтесь на такие предложения и немедленно сообщайте об этом СБУ», — добавили правоохранители.

Видео: СБУ

Напомним, на День города в Харькове не засияет «Звездное небо», это требование военных, объяснил мэр Игорь Терехов. Также ради безопасности в городе не будут проводить никаких массовых мероприятий. А вот метро в Харькове будет работать до 23:00, а интервалы движения поездов по всем линиям подземки будут составлять 10 минут.