Синод звільнив митрополита Єлисея, який співпрацював з рашистами на Харківщині

Митрополита Єлисея, який підтримав росіян під час окупації Ізюму, Священний синод відправив на відпочинок.

Синод УПЦ МП, який відбувся 23 листопада, звільнив митрополита Ізюмського Єлисея, повідомили у прес-службі установи.

Митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей відзначився тим, що підтримав рф під час окупації Ізюма.

«Митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей звільнений від керування Ізюмською єпархією та почислений на спокій. Керуючим Ізюмською єпархією обраний клірик Харківської єпархії архімандрит Іоанн (Терновецький)»