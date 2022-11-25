Синод звільнив митрополита Єлисея, який співпрацював з рашистами на Харківщині
Митрополита Єлисея, який підтримав росіян під час окупації Ізюму, Священний синод відправив на відпочинок.
Синод УПЦ МП, який відбувся 23 листопада, звільнив митрополита Ізюмського Єлисея, повідомили у прес-службі установи.
Митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей відзначився тим, що підтримав рф під час окупації Ізюма.
«Митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей звільнений від керування Ізюмською єпархією та почислений на спокій. Керуючим Ізюмською єпархією обраний клірик Харківської єпархії архімандрит Іоанн (Терновецький)»
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 12:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Митрополита Єлисея, який підтримав росіян під час окупації Ізюму, Священний синод відправив на відпочинок.".