Синод уволил митрополита Елисея, поддержавшего рф на Харьковщине

Митрополита Елисея, поддержавшего россиян во время оккупации Изюма, Священный синод отправил на отдых.

Синод УПЦ МП, который состоялся 23 ноября, уволил митрополита Изюмского Елисея, сообщили в пресс-службе учреждения.

Митрополит Изюмский и Купянский Елисей отметился тем, что поддержал рф во время оккупации Изюма.

«Митрополит Изюмский и Купянский Елисей освобожден от управления Изюмской епархией и покоится. Управляющим Изюмской епархией избран клирик Харьковской епархии архимандрит Иоанн (Терновецкий)»

Читайте также: Сбежавшего с оккупантами Изюмского митрополита заменили