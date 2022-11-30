Митрополита, що втік до РФ, позбавили звання почесного громадянина Ізюма
“За компанію” з Єлисеєм без звання “почесного” залишився і співак Ігор Демарін, який тривалий час живе в Москві.
Документ, яким двох одіозних громадян позбавили “почесності”, опублікував у фейсбуці віцемер Ізюма Володимир Мацокін.
“Ну все. Мінус дві нікчемні постаті, що ганьбили наше місто. Повітря стало чистішим”, – підписав він.
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Нагадаємо, митрополит Єлисей (Іванов Олег Олександрович), який очолював Ізюмсько-Купянську єпархію УПЦ, з перших днів захоплення міста армією РФ підтримував окупантів. Після деокупації міста він “зник”, а потім знайшовся в Бєлгородській області РФ. Синод УПЦ МП 23 листопада звільнив митрополита.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 08:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“За компанію” з Єлисеєм без звання “почесного” залишився і співак Ігор Демарін, який тривалий час живе у Москві".