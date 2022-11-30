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Сбежавшего в РФ митрополита Елисея лишили звания почетного гражданина Изюма

Общество 08:36   30.11.2022
Оксана Горун
Сбежавшего в РФ митрополита Елисея лишили звания почетного гражданина Изюма

«За компанию» с Елисеем без звания «почетного» остался и певец Игорь Демарин, который долгое время живет в Москве.

Документ, которым двух одиозных граждан лишили «почетности», опубликовал в facebook вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.

«Ну все. Минус две никчемные фигуры, порочащие наш город. Воздух стал чище», — подписал он.

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    • Напомним, митрополит Елисей (Иванов Олег Александрович), возглавлявший Изюмско-Купянскую епархию УПЦ, с первых дней захвата города армией РФ поддерживал оккупантов. После деоккупации города он «пропал», а затем обнаружился в Белгородской области РФ. Синод УПЦ МП 23 ноября уволил митрополита.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 08:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«За компанию» с Елисеем без звания «почетного» остался и певец Игорь Демарин, который долгое время живет в Москве".