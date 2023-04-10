У Бєлгороді та Курську скасували військовий парад на День Перемоги 9 травня
У вже двох прикордонних з Україною областях рф влада відмовилася проводити святковий військовий парад 9 травня, повідомив пропагандистський ресурс РИА Новости.
У Курську слідом за Бєлгородом скасували парад на 9 травня. Курський губернатор Роман Старовойт заявив, що параду не буде з міркувань безпеки.
П’ятьма днями раніше бєлгородська влада теж скасувала військовий парад в обласному центрі на 9 травня. А ось питання, чи відбудеться хода “Безсмертного полку”, досі залишається без відповіді. Все вирішуватимуть, виходячи з оперативної обстановки, повідомив губернатор В’ячеслав Гладков.
“Можу сказати, що параду не буде, щоб не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Бєлгорода. З приводу салюту та ходи “Безсмертного полку” розглянемо це питання, так само як і святкування 80-річної Прохорівської битви, на найближчому засіданні оперативного штабу”, – повідомив Гладков.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 13:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вже двох прикордонних з Україною областях рф влада відмовилася проводити святковий військовий парад 9 травня, повідомив пропагандистський ресурс РИА Новости.".