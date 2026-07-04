В Белгороде ночью пропал свет. После 23:30 в местных Telegram-каналах начали писать, что над городом громко.

В белгородских пабликах опубликовали видео пожара, который, по их утверждению, произошел на ТЭЦ «Луч».

Затем сообщалось, что под обстрел также попала Белгородская ТЭЦ – там видели пламя и дым.

Уже в 00:00 Telegram-каналы писали, что «Белгород почти полностью обесточен — под ударами были все основные подстанции в городе».

И. о. губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в городе повреждены объекты инфраструктуры, в результате чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Пострадавших не было.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», Белгородская область получила нового руководителя – им стал генерал Александр Шуваев, информировала Служба внешней разведки Украины, алкоголик и военный преступник.