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Громкая ночь в Белгороде: перебои со светом и водой, пожары (фото, видео)

Мир 07:19   04.07.2026
Виктория Яковенко
Громкая ночь в Белгороде: перебои со светом и водой, пожары (фото, видео)

В Белгороде ночью пропал свет. После 23:30 в местных Telegram-каналах начали писать, что над городом громко.

В белгородских пабликах опубликовали видео пожара, который, по их утверждению, произошел на ТЭЦ «Луч».

громкая ночь в Белгороде

громкая ночь в Белгороде

Затем сообщалось, что под обстрел также попала Белгородская ТЭЦ – там видели пламя и дым.

громкая ночь в Белгороде

Уже в 00:00 Telegram-каналы писали, что «Белгород почти полностью обесточен — под ударами были все основные подстанции в городе».

И. о. губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в городе повреждены объекты инфраструктуры, в результате чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Пострадавших не было.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», Белгородская область получила нового руководителя – им стал генерал Александр Шуваев, информировала Служба внешней разведки Украины, алкоголик и военный преступник.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Белгороде ночью пропал свет. После 23:30 в местных Telegram-каналах начали писать, что над городом громко.".