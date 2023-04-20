У Бєлгороді – величезна вирва посеред вулиці, машина залетіла на дах (відео)

Увечері 20 квітня на проспекті Ватутіна в російському місті Бєлгород з’явилася величезна вирва.

Близько 22:00 у бєлгородських Telegram-каналах, коли в Харківській області була оголошена повітряна тривога, почали повідомляти, що над російським регіоном гучно. За кілька хвилин мережею почали ширитися фото та відео вирви на проспекті Ватутіна.

Увага! На деяких відео присутня ненормативна лексика!

За даними очевидців, уламками було пошкоджено кілька авто, а одна з машин узагалі опинилася на даху магазину “П’ятірочка”.

Подію прокоментував губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. Він написав, що “стався вибух” і на одній із центральних вулиць “утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів”.

За даними Гладкова, ніхто не постраждав, але в сусідньому багатоквартирному будинку вилетіли стекла, а також вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів і повалило стовпи лінії електропередачі.