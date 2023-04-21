Почему авиабомба не полетела на Харьков и упала в Белгороде — мнение эксперта

Авиабомбу, которая вечером 20 апреля упала с российского истребителя Су-34 на один из проспектов Белгорода, хотели сбросить на Харьковскую область. Вероятно, именно с той точки, где и произошел «внештатный сход авиационного боеприпаса».

Такое мнение украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан высказал в эфире YouTube-канала «Фабрика новин» и предположил, что это таки была ФАБ-500.

“Если отваливается бомба от самолета, это техническая неполадка может быть. Может быть перегрузки летчик допустил. Больше, чем могут выдержать зацепы. ФАБ-500 весит 500 килограммов, а при перегрузке в две единицы она уже весит тонну. Тонна оторвет зацепы и уйдет. Это самое простое объяснение. Второе, это может быть такая же бомба, как была сброшена на Авдеевку несколько недель назад – КАБ, которой становится простая ФАБ-500, когда на нее вешают обвесы с крылышками. Такая бомба не долетела до Авдеевки. Крылышки полетели сами по себе, а бомба упала там, где отошли крылья. Она упала на Донецк, просто не взорвалась”, — предполагает Свитан.

То, что взрыв произошел с задержкой, по его мнению, связано либо с настройками, либо с конструкцией самой бомбы.

При этом эксперт убежден, что целью врага была Харьковская область.

“Планирует она за 40 километров, до 70, по некоторым данным. То есть, как раз сброс где-то над Белгородом – она должна была зайти под Харьковом. Скорее всего, так и произошло. Только упала сразу. Могли крылья либо сразу отвалиться, либо просто не сработать. Она не вошла в планирующий режим, а рухнула как свободно падающая бомба, но со взрывом”, — говорит Свитан.

Напомним, около 22:00 20 апреля, когда в Харьковской области звучала воздушная тревога, белгородские паблики сообщили о том, что над городом «громко». Позже появились фото и видео огромной воронки и разрушений посреди жилого квартала Белгорода. Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что «произошел взрыв» и на одной из центральных улиц «образовалась огромная воронка радиусом 20 метров». Позже в минобороны РФ признались, что на Белгород упала российская же бомба — с самолета Су-34.