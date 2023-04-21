В Минобороны РФ признались, что бомба упала на Белгород с российского Су-34

В Минобороны России заявили, что «вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел внештатный сход авиационного боеприпаса».

Об этом пишет прокремлевское издание «РИА Новости».

Согласно сообщению, в результате есть повреждения жилых зданий, жертв нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших женщинах. Одну доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, второй со ссадинами оказали помощь на месте.

По данным Гладкова, в результате взрыва разрушения есть в четырех квартирах по улице Шаландина — жильцам предложили временное размещение в гостинице. Также повреждены четыре автомобиля.