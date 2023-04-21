В Минобороны РФ признались, что бомба упала на Белгород с российского Су-34
Фото: Вячеслав Гладков
В Минобороны России заявили, что «вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел внештатный сход авиационного боеприпаса».
Об этом пишет прокремлевское издание «РИА Новости».
Согласно сообщению, в результате есть повреждения жилых зданий, жертв нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших женщинах. Одну доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, второй со ссадинами оказали помощь на месте.
По данным Гладкова, в результате взрыва разрушения есть в четырех квартирах по улице Шаландина — жильцам предложили временное размещение в гостинице. Также повреждены четыре автомобиля.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 00:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минобороны России заявили, что «вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел внештатный сход авиационного боеприпаса».".