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У Міноборони РФ зізналися, що бомба впала на Бєлгород з російського Су-34

Події 00:22   21.04.2023
Олена Нагорна
У Міноборони РФ зізналися, що бомба впала на Бєлгород з російського Су-34

У Міноборони Росії заявили, що “ввечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу”.

Про це пише прокремлівське видання “РИА Новости”.

Згідно з повідомленням, у результаті є пошкодження житлових будинків, жертв немає.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про двох постраждалих жінок. Одну доправили до лікарні з черепно-мозковою травмою, другій з саднами надали допомогу на місці.

За даними Гладкова, внаслідок вибуху руйнування є у чотирьох квартирах на вулиці Шаландіна – мешканцям запропонували тимчасове розміщення у готелі. Також пошкоджено чотири автомобілі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Світ; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 00:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міноборони Росії заявили, що “ввечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу”.".