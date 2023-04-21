У Міноборони РФ зізналися, що бомба впала на Бєлгород з російського Су-34
У Міноборони Росії заявили, що “ввечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу”.
Про це пише прокремлівське видання “РИА Новости”.
Згідно з повідомленням, у результаті є пошкодження житлових будинків, жертв немає.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про двох постраждалих жінок. Одну доправили до лікарні з черепно-мозковою травмою, другій з саднами надали допомогу на місці.
За даними Гладкова, внаслідок вибуху руйнування є у чотирьох квартирах на вулиці Шаландіна – мешканцям запропонували тимчасове розміщення у готелі. Також пошкоджено чотири автомобілі.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 00:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міноборони Росії заявили, що “ввечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу”.".