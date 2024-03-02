Утром россияне ударили ракетами по центру села Липцы Харьковской области

Россияне ударили ракетами С-300 по Липцам, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Пострадало здание местного совета, новая водонапорная башня и снова жилые дома. Враг бил из ракетного комплекса С-300. На месте попадания – шестиметровая воронка, глубиной примерно три метра. Данных о пострадавших пока нет», — рассказал Болвинов.