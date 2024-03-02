Утром россияне ударили ракетами по центру села Липцы Харьковской области
Россияне ударили ракетами С-300 по Липцам, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Пострадало здание местного совета, новая водонапорная башня и снова жилые дома. Враг бил из ракетного комплекса С-300. На месте попадания – шестиметровая воронка, глубиной примерно три метра. Данных о пострадавших пока нет», — рассказал Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: воронка, липцы, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, ракета, С-300, Сергей Болвинов, удар, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 13:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили ракетами С-300 по Липцам, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".