Вранці росіяни вдарили ракетами по центру села Липці на Харківщині
Росіяни вдарили ракетами С-300 по Липцях, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
«Постраждала будівля місцевої ради, нова водонапірна вежа та знову житлові будинки. Ворогом бив з ракетного комплексу С-300. На місці влучання – шестиметрова вирва, глибиною приблизно три метри. Даних про потерпілих наразі не маємо», – розповів Болвінов.
Читайте також: Росіяни скинули КАБ на Куп’янськ на Харківщині, поранений волонтер – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: воронка, липцы, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, ракета, С-300, Сергей Болвинов, удар, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вранці росіяни вдарили ракетами по центру села Липці на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 13:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили ракетами С-300 по Липцях, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".