Вранці росіяни вдарили ракетами по центру села Липці на Харківщині

Росіяни вдарили ракетами С-300 по Липцях, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Постраждала будівля місцевої ради, нова водонапірна вежа та знову житлові будинки. Ворогом бив з ракетного комплексу С-300. На місці влучання – шестиметрова вирва, глибиною приблизно три метри. Даних про потерпілих наразі не маємо», – розповів Болвінов.