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Вранці росіяни вдарили ракетами по центру села Липці на Харківщині

Події 13:42   02.03.2024
Оксана Якушко

Росіяни вдарили ракетами С-300 по Липцях, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Постраждала будівля місцевої ради, нова водонапірна вежа та знову житлові будинки. Ворогом бив з ракетного комплексу С-300. На місці влучання – шестиметрова вирва, глибиною приблизно три метри. Даних про потерпілих наразі не маємо», – розповів Болвінов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 13:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили ракетами С-300 по Липцях, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".