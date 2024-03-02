Росіяни скинули КАБ на Куп’янськ на Харківщині, поранений волонтер – Синєгубов
Росіяни використали КАБ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, куп'янск, Олег Синегубов, ранен, ранения, Харьковская область, хова, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 12:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни використали КАБ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".