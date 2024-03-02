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Росіяни скинули КАБ на Куп’янськ на Харківщині, поранений волонтер – Синєгубов

Події 12:43   02.03.2024
Оксана Якушко
Росіяни скинули КАБ на Куп’янськ на Харківщині, поранений волонтер – Синєгубов

Росіяни використали КАБ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ударів постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної установи», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Росіяни скинули КАБ на Куп’янськ на Харківщині, поранений волонтер – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 12:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни використали КАБ, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".