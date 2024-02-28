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Удар по Великому Бурлуку, де загинули дівчинка та її дідусь – фото наслідків

Події 20:20   28.02.2024
Олена Нагорна
Удар по Великому Бурлуку, де загинули дівчинка та її дідусь – фото наслідків

Наслідки ворожого удару по території залізничного вокзалу в селищі Великий Бурлук Куп’янського району, внаслідок якого загинули 6-річна дівчинка та її 48-річний дідусь, показала Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, військові РФ вдарили по селищу близько 16:50. Попередньо, застосували КАБ.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).


Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 48-річний чоловік та 6-річна дівчинка загинули внаслідок удару КАБом по залізничному вокзалу в селищі Великий Бурлук близько 16:50. Мати дитини зазнала тяжких поранень.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 20:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки удару по вокзалу в селищі Великий Бурлук, внаслідок якого загинули 6-річна дівчинка та її 48-річний дідусь, показала облпрокуратура".