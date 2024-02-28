Удар по Великому Бурлуку, де загинули дівчинка та її дідусь – фото наслідків

Наслідки ворожого удару по території залізничного вокзалу в селищі Великий Бурлук Куп’янського району, внаслідок якого загинули 6-річна дівчинка та її 48-річний дідусь, показала Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, військові РФ вдарили по селищу близько 16:50. Попередньо, застосували КАБ.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).



Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 48-річний чоловік та 6-річна дівчинка загинули внаслідок удару КАБом по залізничному вокзалу в селищі Великий Бурлук близько 16:50. Мати дитини зазнала тяжких поранень.