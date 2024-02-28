Удар по Великому Бурлуку, где погибли девочка и ее дедушка — фото последствий
Фото: Харьковская облпрокуратура
Последствия вражеского удара по территории железнодорожного вокзала в поселке Великий Бурлук Купянского района, в результате которого погибли 6-летняя девочка и ее 48-летний дедушка, показала Харьковская облпрокуратура.
По данным следствия, военные РФ ударили по поселку около 16:50. Предварительно, применили КАБ.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 48-летний мужчина и 6-летняя девочка погибли из-за удара КАБом по железнодорожному вокзалу в поселке Великий Бурлук около 16:50. Мать ребенка получила тяжелые ранения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: великий бурлук, вокзал, девочка, дитина, КАБ, погибли, прокуратура, ребенок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вражеского удара по территории железнодорожного вокзала в поселке Великий Бурлук, в результате которого погибли 6-летняя девочка и ее 48-летний дедушка, показала Харьковская облпрокуратура".