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Удар по Великому Бурлуку, где погибли девочка и ее дедушка — фото последствий

Происшествия 20:20   28.02.2024
Елена Нагорная
Удар по Великому Бурлуку, где погибли девочка и ее дедушка — фото последствий Фото: Харьковская облпрокуратура

Последствия вражеского удара по территории железнодорожного вокзала в поселке Великий Бурлук Купянского района, в результате которого погибли 6-летняя девочка и ее 48-летний дедушка, показала Харьковская облпрокуратура.

По данным следствия, военные РФ ударили по поселку около 16:50. Предварительно, применили КАБ.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 48-летний мужчина и 6-летняя девочка погибли из-за удара КАБом по железнодорожному вокзалу в поселке Великий Бурлук около 16:50. Мать ребенка получила тяжелые ранения.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вражеского удара по территории железнодорожного вокзала в поселке Великий Бурлук, в результате которого погибли 6-летняя девочка и ее 48-летний дедушка, показала Харьковская облпрокуратура".