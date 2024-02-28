Двое погибших, и возможно, ребенок, из-за удара КАБом РФ по Великому Бурлуку
По Великому Бурлуку враг нанес удар управляемой авиабомбой по территории вокзала, сообщил в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Два человека погибли. Возможно, еще погиб ребенок – сейчас эта информация еще проверяется», – рассказал Синегубов.
«В Великом Бурлуке вокзал не работал, но его, возможно, использовали как элемент инфраструктуры. Это не первый удар по скоплению людей, и неоднократно в результате такого удара по этому населенному пункту у нас страдали дети. Поэтому мы будем рассмотреть на Совете обороны Харьковской области принудительную эвакуацию детей из этого населенного пункта», — отметил Синегубов.
Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по центру Купянска авиабомбами ФАБ-500. Россияне попали в местное кафе и церкви, отметил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. В результате обстрела погибли 58-летний пастор и 39-летний мужчина. По состоянию на 15:29 известно, что в результате обстрела пять человек получили ранения.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиабомба, великий бурлук, дитина, загиблі, Олег Синегубов, погибшие, принудительная эвакуация, ребенок, удар;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 18:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Великому Бурлуку враг нанес удар управляемой авиабомбой по территории вокзала, сообщил в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".