Удар по Купянску: оккупанты попали в кафе и церковь, уже пять раненых

Предварительно, армия РФ ударила по городу Купянск на Харьковщине ФАБ-500, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Одно из попаданий было по местному кафе. Там погиб владелец заведения, его сестра ранена, отметил Болвинов.

Также под ударом РФ оказалась церковь Иисуса Христа, местная жительница сообщила, что там погиб ее 58-летний муж. Он был пастором.

«Рядом с храмом – пожар, после обстрела горит жилой дом. Под обстрелом также жилищный сектор», – заявил Болвинов.

По состоянию на 15:29 известно, что в результате обстрела пять человек получили ранения, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Раненые – 3 женщины и двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. Разрушены жилые дома, помещение кафе, церковь. Продолжаются поисковые работы», – пишет Синегубов.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по центру Купянска авиабомбами. В результате обстрела погибли 58-летний и 39-летний мужчины.